17.11.2026 06:15

На этой неделе разгорелся скандал из-за стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер»: в одном из учебников вырезали строфу про кружку.Из текста убрали четверостишие: «Выпьем, добрая подружка / Бедной юности моей, / Выпьем с горя; где же кружка? / Сердцу будет веселей».В группе компаний «Просвещение» сослались на закон о защите детей от вредной информации и требования педагогической экспертизы. По этим правилам в детских учебниках не должно быть сведений, способных вызвать желание употребить алкоголь, а публикация произведений в сокращении для младших классов названа обычной практикой.Ситуация вызвала резкое недовольство родителей, блогеров и депутатов. Правку классики назвали «мраком и абсурдом».В Министерстве просвещения РФ заявили, что произвольно сокращать классические тексты недопустимо.Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов также высказался о сокращении стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер» в школьном учебнике:— К вопросам возрастных ограничений в образовательной литературе необходимо подходить взвешенно, не допуская абсурдных решений, — сказал он. — Если отдельные произведения требуют возрастных ограничений, необходимо искать разумные решения, которые позволят детям знакомиться с классической литературой в полном объёме, но в наиболее подходящем для этого возрасте.«Александр Сергеевич Пушкин — наше всё. Важно не допустить, чтобы стремление к соблюдению определённых ограничений обернулось отказом от полноценного знакомства детей с отечественной классикой», — считает член комитета по науке, культуре и образованию в Совете Федерации РФ Айрат Гибатдинов.