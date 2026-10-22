Ульяновский спецназовец покорил Эльбрус

Ветеран уголовно-исполнительной системы Евгений Корсаков совершил восхождение на Эльбрус, доказав: ни возраст, ни неизлечимый недуг не способны остановить человека, идущего к своей мечте. Подполковник внутренней службы в отставке, в прошлом сотрудник отдела специального назначения «Шквал» УФСИН России по Ульяновской области, ветеран боевых действий давно стремился покорить высочайшую вершину России и Европы.В составе отважной пятёрки — горного инструктора Игоря Токмакова, преподавателя физики Гулии, операционной медсестры Татьяны и пожарного МЧС Константина — он прибыл в Терскол. Эльбрус встретил команду дождём, туманами и ледяными ветрами: выше 4000 метров температура опускается до −40°C, а порывы ветра достигают 45 м/с.Три дня акклиматизации — водопад Девичьи Косы, гора Чигет, обсерватория. А затем ночной штурм, начавшийся в час ночи: «кошачьи когти» впивались в лёд, налобные фонари выхватывали путь из темноты. 10 часов 50 минут борьбы — и вершина на отметке 5642 метра.Особого уважения заслуживает Игорь Токмаков: увидев состояние Татьяны, он отказался от собственной мечты и спустился вместе с ней, чтобы помочь участнице команды.Это восхождение Евгений Корсаков посвятил памяти матери и павшим гвардейцам-десантникам, а также красноармейцам, сражавшимся на этих склонах в годы Великой Отечественной войны. Эльбрус преподал команде главные уроки: сила духа побеждает преграды, взаимовыручка важнее личных амбиций, а уважение к природе — залог выживания.