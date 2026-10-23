Ульяновский суд вернул покупателю залог за котят

Заволжский районный суд Ульяновска 8 октября 2026 года рассмотрел гражданское дело о взыскании неосновательного обогащения и удовлетворил исковые требования частично.Предметом спора стал залог за котят породы мейн-кун. 3 апреля 2026 года ответчица, для которой разведение и продажа этих животных является профессиональной деятельностью, получила от истца 60 000 рублей по расписке — в качестве залога за трёх котят.Сделка купли-продажи так и не была заключена. Ответчица отказалась подписывать письменный договор, поскольку её не устроило условие, касающееся налогообложения.Истец направила ответчице претензию с требованием о возврате залога, после чего обратилась в суд. Позиция истца сводилась к тому, что договор не заключён, следовательно, правовых оснований удерживать денежные средства у ответчицы нет, а на её стороне возникло неосновательное обогащение.Суд пришёл к выводу: при незаключённом договоре сумма залога подлежит возврату. Решение пока не вступило в законную силу.