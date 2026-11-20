Криминал 20.11.2026 08:28

В Ульяновске полиция задержала водителя такси, который присвоил оставленный в салоне телефон пассажира и продал его. Об этом сообщает УМВД. Возбуждено уголовное дело о краже.Обстоятельства пропажиВ полицию Заволжского района Ульяновска обратился 46-летний гражданин государства ближнего зарубежья. По его словам, во время поездки в такси от проспекта Ливанова до бульвара Пензенского он потерял свой телефон стоимостью 17 тысяч рублей.Подозреваемый задержанОперативники установили личность подозреваемого в преступлении и задержали его. Им оказался 46-летний водитель такси.Признание и возбуждение делаОн признался, что обнаруженный в салоне телефон продал в комиссионный магазин за 18 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Похищенное имущество изъято.