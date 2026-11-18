Культура 18.11.2026 12:52

18 ноября главный зимний волшебник страны отмечает день рождения. В честь праздника Симбирский Дед Мороз записал видеообращение для своего старшего брата из Великого Устюга, передав ему теплые пожелания от жителей региона и обитателей Ульяновского зоопарка. Ролик опубликовало Управление культуры.Симбирский волшебник присоединился к поздравлениямСегодня, 18 ноября, свой день рождения празднует Российский Дед Мороз. Главный зимний волшебник страны, традиционно проживающий в Великом Устюге, принимает поздравления. Симбирский Дед Мороз также решил не оставаться в стороне от торжества.Теплые слова для старшего братаВ своем видеообращении ульяновский волшебник адресовал старшему брату искренние поздравления. Он передал пожелания от жителей Симбирского края и всех обитателей Ульяновского зоопарка. В частности, Симбирский Дед Мороз пожелал, чтобы вьюги приносили только добрые вести, сугробы были пушистыми, а каждый день наполнялся чудесами и радостью. Он также отметил, что волшебная сила именинника должна только крепнуть, а сердца людей — всегда оставаться открытыми для добра, тепла и сказки.