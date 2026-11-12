Ульяновским детям вручат более 10 тысяч сладких подарков к Новому году

Общество 12.11.2026 07:15

Центр социально-психологической помощи семье и детям заключил контракт на поставку свыше 10 тысяч новогодних кондитерских наборов для детей в трудной жизненной ситуации. Стоимость закупки составила 2,5 млн рублей — почти вдвое меньше начальной цены.Закупка прошла с экономией почти в 2 млн рублейОбластное соцучреждение «Центр социально-психологической помощи семье и детям» подписало договор на поставку более 10 тысяч кондитерских наборов. Подарки предназначены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в рамках региональной благотворительной новогодней акции «Подарим детям праздник» в 2026 году. Сведения о торгах опубликованы на портале госзакупок.Аукцион был объявлен и проведён в октябре, договор подписан 9 ноября. Максимальная сумма, которую Центр готов был выделить на сладкие подарки, превышала 4,6 млн рублей.Более 10 тысяч наборов распределят по всей областиНа эти средства планировалось закупить 10 411 новогодних наборов в картонной упаковке весом от 500 до 600 г. Сладкие подарки будут вручать детям по всей Ульяновской области, включая Ульяновск и Димитровград, через местные отделения соцзащиты. Например, на Засвияжский район выделяется 1731 набор, на Заволжье — 1732, на Димитровград — 891.Наполнение картонных коробок должно соответствовать техзаданию, размещённому в сопроводительной документации.Что положат в подарок: 25 позицийСогласно техзаданию, в набор входят:конфеты глазированные шоколадной глазурью: пралиновые со сливочным вкусом с хрустящими воздушными шариками — 1;конфеты глазированные шоколадной глазурью: помадная конфета с какао, сгущённым молоком и сливочным ирисом — 1;конфеты глазированные шоколадной глазурью: конфета из халвы, глазированная шоколадной глазурью, упаковка флоупак — 1;конфеты глазированные шоколадной глазурью: пралиновая конфета с добавлением вафельной крошки — 1;конфеты глазированные шоколадной глазурью: пралиновая куполообразная конфета в молочном шоколаде, посыпанная вафельной крошкой — 1;конфеты глазированные шоколадной глазурью: желейная конфета в форме зефира с начинкой со вкусом клубники со сливками, упаковка флоупак — 1;конфеты глазированные шоколадной глазурью: вафельная конфета с пралиновой начинкой между слоями вафель — 1;конфеты глазированные шоколадной глазурью оригинальные: укрупнённая вафельная конфета с изюмом, арахисом и карамелью, упаковка флоупак — 1;конфеты глазированные шоколадной глазурью оригинальные: пралиновая конфета с хрустящими шариками, покрытая мягкой карамелью, в тёмной глазури — 1;конфеты глазированные шоколадной глазурью оригинальные: пралиновая конфета с начинкой из апельсинового желе — 1;шоколадный батончик, покрытый молочным шоколадом с лёгкой ванильной нугой — 1;конфеты глазированные шоколадной глазурью оригинальные: конфета из мягкой карамели и песочного печенья — 1;конфеты глазированные шоколадной глазурью оригинальные: укрупнённая конфета на основе суфле с шоколадным вкусом, упаковка флоупак — 1;конфеты глазированные шоколадной глазурью: желейная конфета, глазированная шоколадной глазурью, упаковка флоупак — 1;конфеты глазированные шоколадной глазурью оригинальные: укрупнённая конфета из сахарного печенья, арахиса и мягкой карамели, упаковка флоупак — 1;конфеты глазированные шоколадной глазурью оригинальные: вафельная конфета с нежной кремовой начинкой, упаковка флоупак — 1;конфеты глазированные шоколадной глазурью оригинальные: двухслойная конфета из мягкой нуги и карамели с орехом, упаковка флоупак — 1;конфеты неглазированные: желейная конфета в форме долек — 1;конфеты неглазированные оригинальные: конфета из молочного пралине в мягкой карамели — 1;конфеты неглазированные: желейная конфета с фруктово-ягодной начинкой — 1;конфеты неглазированные оригинальные: конфета в форме трубочки с нежным сливочным кремом в хрустящей вафле и обсыпке из кокосовой стружки — 1;зефир, глазированный шоколадной глазурью, упаковка флоупак — 1;карамель леденцовая на палочке — 1;печенье сэндвич из сахарного печенья с какао с прослойкой из кремовой начинки, упаковка флоупак — 1;пирожное глазированное шоколадной глазурью, состоящее из двух слоёв бисквита, прослойки из маршмэллоу и начинки, упаковка флоупак — 1.Контракт достался ИП Воронину: по 247,50 рубля за наборНа аукцион заявились три участника. Наименьшую цену предложил ИП Воронин Сергей — он и получил контракт за 2,5 млн рублей. В итоге 10 410 подарков обойдутся Центру по 247,50 рубля за штуку и ещё один — по 245,50 рубля за штуку. Поставить наборы предстоит в срок с 30 ноября по 10 декабря.Кроме того, в эти дни администрация Заволжского района Ульяновска проводит запрос котировок на поставку кондитерских наборов детям.