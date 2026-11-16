Ульяновским школьникам утвердили график зимних каникул
Образование
Ульяновским школьникам определили график зимних каникул. Опубликован рекомендованный Минпросвещения России календарь на оставшуюся часть учебного года, на который ориентируются образовательные учреждения Ульяновской области.Даты учебного годаУчебный год длится с 1 сентября 2026 года по 26 мая 2027 года.Расписание каникул для школ с четвертной системойДля школ, работающих по системе четвертей, Министерство просвещения РФ предложило следующие даты отдыха:зимние каникулы — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;весенние каникулы — с 27 марта по 4 апреля 2027 года;летние каникулы — с 27 мая по 31 августа 2027 года.Дополнительные каникулы для первоклассниковКроме того, для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в третьей четверти — с 15 по 21 февраля 2027 года.Школы могут скорректировать графикВ Минпросвещения отметили, что школы вправе как полностью перенять федеральный календарный график, так и разработать на его базе собственный — с учетом региональных традиций и запланированных мероприятий.