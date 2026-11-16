Ульяновским школьникам утвердили график зимних каникул

Образование 16.11.2026 04:24

Ульяновским школьникам определили график зимних каникул. Опубликован рекомендованный Минпросвещения России календарь на оставшуюся часть учебного года, на который ориентируются образовательные учреждения Ульяновской области.Даты учебного годаУчебный год длится с 1 сентября 2026 года по 26 мая 2027 года.Расписание каникул для школ с четвертной системойДля школ, работающих по системе четвертей, Министерство просвещения РФ предложило следующие даты отдыха:зимние каникулы — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;весенние каникулы — с 27 марта по 4 апреля 2027 года;летние каникулы — с 27 мая по 31 августа 2027 года.Дополнительные каникулы для первоклассниковКроме того, для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в третьей четверти — с 15 по 21 февраля 2027 года.Школы могут скорректировать графикВ Минпросвещения отметили, что школы вправе как полностью перенять федеральный календарный график, так и разработать на его базе собственный — с учетом региональных традиций и запланированных мероприятий.