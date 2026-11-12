Ульяновским водителям рассказали, как выбрать зимние шины и не ошибиться с износом

12.11.2026 05:00

С приходом устойчивых холодов в Ульяновск автомобилисты задумываются о смене резины. Казалось бы, что тут сложного? Купил шины и поставил. Но зимняя шина – это сложный технический продукт, который должен работать на асфальте, льду, снегу и в слякоть. О том, как не запутаться в маркировках, вовремя заметить износ и правильно сохранить комплект до следующего сезона, мы поговорили с экспертами.Что означают значки на боковинеНа зимних шинах можно встретить знаки M+S, 3PMSF и 3PMSF + Ш.M+S (Mud and Snow) – самая старая и самая бесполезная маркировка. Она означает, что шина теоретически подходит для мягкого грунта и снега. Но для её нанесения не требуется никаких сертификаций и испытаний. Так что сегодня этот значок практически ни о чём не говорит.3PMSF – это снежинка в треугольнике с тремя вершинами (3 Peak Mountain Snowflake). Появилась в 1999 году и уже подтверждает, что шина прошла определённые тесты на сцепление на заснеженной поверхности. А 3PMSF + Ш добавляет к этому подтверждение эффективности торможения именно для шипованных моделей.Рисунок протектора: какой лучше для зимыПроизводители предлагают три типа рисунка: симметричный, асимметричный и направленный. Для зимы самый эффективный – направленный. Он лучше справляется со снежным планингом (когда машина «плывёт» по снежной каше), обеспечивает более короткий тормозной путь и лучшую тягу на рыхлом покрытии. Направленные шины нужно ставить строго по стрелке на боковине, иначе они будут работать хуже.Шипы или фрикционныеФрикционные шины делятся на два типа: скандинавские (нордические) – для суровых зим, и альпийские – для мягкого климата с редкими морозами. На российском рынке вторые почти не встречаются.Если говорить о законодательстве, то понятия «всесезонная шина» в нём нет. Есть просто шины и зимние шины. Летом на шипах ездить запрещено. А вот фрикционную «липучку» теоретически можно использовать круглый год, но эксперты не советуют: при высоких температурах она теряет сцепление и хуже управляется. Уже при температуре выше +10 °C зимние шины теряют свои свойства и работают неэффективно.Когда пора менять шиныЗакон устанавливает минимальную остаточную глубину протектора: для летних шин – 1,6 мм, для зимних – 4 мм. Но помимо общего износа, важно следить за состоянием функциональных элементов.Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант»:«Если вы чувствуете, что машина стала хуже реагировать на поворот руля, появилась какая-то замедленность в реакциях — это первый признак. Обратите внимание на состояние шипов: они могут быть изношены, даже если все на месте. Также следите за глубиной протектора. Изнашивается не только резина вокруг шипа, но и сам шип — его центральная вставка закругляется, корпус теряет форму. Всё это приводит к снижению сцепления».Шипованные шины в среднем ходят на 1–2 сезона дольше фрикционных, но это зависит от условий эксплуатации и манеры езды. Потеря даже 10% шипов уже заметно снижает сцепление на льду.Как хранить зимний комплектПравила сводятся к стабильной температуре, отсутствию прямых солнечных лучей и тщательной очистке перед уборкой на сезон. Реагенты, которыми щедро посыпают городские улицы, очень агрессивны. Если их не смыть, они начнут разъедать резину — и боковины, и протектор. Поэтому перед хранением шины нужно вымыть и высушить.Шум от шин или неисправность автомобиляМногие водители после установки зимних шин жалуются на гул. Но не всегда причина в резине.Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант»:«Шум шипованных шин после обкатки в большинстве случаев снижается. Плюс нельзя отменять субъективное привыкание: если вы раньше ездили на фрикционных, а потом пересели на шипы, первые сотни километров вам будет казаться, что машина стала громче. Но если шум появился внезапно или сопровождается странным поведением на дороге, стоит проверить ходовую часть. Износ амортизаторов, нарушенные углы установки колёс — всё это может восприниматься как проблема с шинами. На скользкой дороге заметить неисправность сложнее, чем на сухой, поэтому после смены резины полезно сделать сход-развал».Идеальная зимняя шинаЭксперты сходятся во мнении, что идеальная зимняя шина – это:Новая или с минимальным износом (глубина протектора не менее 4 мм, шипы на месте и не изношены).От известного бренда с историей и собственной испытательной базой.С направленным рисунком протектора – для большинства зимних условий это оптимальный выбор.С учётом региональной специфики: если у вас во дворе часто гололёд, лучше брать шипы; если зима снежная, но без частых оттепелей – можно обойтись фрикционной «липучкой».Стандартное правило: чем уже профиль шины, тем лучше она продавливает снег и цепляется за лёд.Марина Шафраненко