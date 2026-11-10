Ульяновское Управление гражданской защиты стало бронзовым призёром всероссийского конкурса

Общество 10.11.2026 09:31

Управление гражданской защиты Ульяновска вошло в топ-3 лучших в России. Об этом сообщили в самом ведомстве.Проект по сохранению здоровья работников получил высокую оценкуНа всероссийском конкурсе «Здоровые города России» по итогам текущего года проект «Сохранение и укрепление здоровья работников на рабочих местах на 2025–2027 гг.» стал бронзовым призёром в своей номинации. В Управлении подчеркнули, что это результат большой работы всей команды.Итоги подвели на Петербургском форуме, награду вручили в УльяновскеИтоги конкурса были подведены на XIV Петербургском международном форуме здоровья. Сегодня, 10 ноября, на городском штабе глава Ульяновска Александр Егорович Болдакин вручил диплом третьей степени начальнику Управления Андрею Тамбовскому.