ЖКХ 18.11.2026 06:32

Сегодня, 18 ноября, в Засвияжском районе Ульяновска специалисты МУП «Ульяновскводоканал» проводят аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети. Повреждения зафиксированы возле дома № 99 по улице Ефремова и у дома № 14а на улице Стасова, сообщает предприятие.Где снижено давление водыИз-за работ временно уменьшены параметры давления в сети по следующим адресам:улица Рябикова, 26, 42, 60, 72, 92;улица Камышинская, 26, 30, 34, 36, 43, 53;улица Отрадная, 62, 64, 66, 70, 72, 76;улица Промышленная, 28, 36, 38;улица Кузоватовская, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 42;улица Ефремова, 75, 89, 89а, 107;улица Стасова, 14, 14а;улица Богдана Хмельницкого, 13–23.Сроки устранения аварииВ водоканале заверили, что аварийно-восстановительные работы выполнят в кратчайшие сроки, не превышающие нормативный период.