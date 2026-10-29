В центре Ульяновска 4 ноября перекроют дороги из-за крестного хода

Общество 29.10.2026 11:19

4 ноября в центре Ульяновска будет ограничено движение транспорта с 10:00 до 14:00 в связи с проведением крестного хода с Казанской Жадовской иконой Божией Матери. Об этом проинформировали в городской администрации.Перед началом крестного хода в Воскресенско-Германовском храме пройдёт праздничная литургия, которую совершат митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор и епископ Барышский и Инзенский Александр.В период с 10:00 до 14:00 движение будет ограничено на следующих участках:переулок Гоголя — от Красноармейской до Радищева;улица Радищева — от Тухачевского до Спасской;улицы Спасская, Гимова, Кузнецова, Гончарова — в границах участка от Ленина до площади 30-летия Победы, определённого мэрией;улица Минаева — от площади 30-летия Победы до 12 Сентября;улица 12 Сентября — от Минаева до Карла Либкнехта;улица Ульяновская;Троицкий переулок, переулок Карамзина, эспланада и легковая «восьмёрка» спуска Степана Разина.Кроме того, с 5:00 до 14:00 будет запрещена остановка и стоянка транспорта на перечисленных участках улиц Радищева, Спасской, Кузнецова, Гончарова, Минаева, 12 Сентября, Ульяновской и переулка Гоголя, а также вдоль гостиницы «Советская» — от Спасской до дома №6 на Соборной площади. Для Краснознамённого переулка в сообщении администрации отдельно указан запрет парковки с 6:00 до 14:00.