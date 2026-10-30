В четыре села Ульяновской области приедут медики

Медицина 30.10.2026 14:03

В ноябре 2026 года у жителей четырех сел Павловского района Ульяновской области появится возможность пройти медицинское обследование, не выезжая в райцентр. Передвижной медицинский комплекс посетит Октябрьское, Холстовку, Илюшкино и Андреевку.Прием пациентов будет вестись с 9:00 до 13:00. График выездов выглядит следующим образом:5 ноября — село Октябрьское;12 ноября — село Холстовка;17 ноября — село Илюшкино;24 ноября — село Андреевка.В мобильном комплексе местные жители смогут измерить артериальное давление, рост и вес, сделать ЭКГ, пройти диспансеризацию, а также получить консультацию терапевта. Специалисты оценят физическое развитие пациентов и при необходимости дадут рекомендации по состоянию здоровья.Для прохождения обследования необходимо взять с собой паспорт.