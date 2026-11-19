Общество 19.11.2026 06:18

В димитровградский НИИАР на строительную площадку исследовательской ядерной установки МБИР привезли турбину.Как сообщили в НИИАРе, это уникальное оборудование, при конструировании которого применялись технологии 3D-моделирования, изготовлено на Калужском турбинном заводе. Срок службы паровой турбины мощностью 50,5 МВт составляет 50 лет.«В комплект поставки турбины также вошли паровой конденсатор КП-3000, система вакуумирования с эжекторами, подогреватели низкого давления», — пояснил заместитель руководителя по технологии — главный инженер дирекции сооружаемых объектов ГНЦ НИИАР Святослав Новиков.На строительной площадке АО «Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов» успешно прошла приёмка паровой турбины.Кстати, делать её начали на заводе в 2021 году. Как отмечают специалисты, это первая турбина такой мощности, которую предприятие произвело для атомной отрасли. На всех контрольных точках производственного цикла присутствовали сотрудники НИИАР для приёмки работ и выдачи разрешений на дальнейшее производство.Монтаж турбоагрегата будет проводиться в машинном зале ядерной установки МБИР с применением специализированной техники высокой грузоподъёмности.