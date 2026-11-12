В Димитровграде на Мулловском шоссе «Хавал» врезался в «Тойоту»

ДТП 12.11.2026 06:25

В Димитровграде Ульяновской области произошло ДТП с участием двух иномарок — автомобиль «Хавал Н3» при повороте налево вне перекрёстка не уступил дорогу «Тойоте Королла» и столкнулся с ней. В результате аварии пострадала 35-летняя пассажирка «Тойоты», её с травмами доставили в больницу. О происшествии сообщает региональная Госавтоинспекция.Обстоятельства аварииДорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 11 ноября, около четырёх часов дня. Местом аварии стал участок возле дома № 59 по Мулловскому шоссе в Димитровграде.По данным Госавтоинспекции, 29-летний водитель автомобиля «Хавал Н3», выполняя поворот налево вне перекрёстка, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Тойота Королла» и допустил столкновение с ним.ПострадавшаяВ результате ДТП травмы получила 35-летняя женщина, находившаяся в салоне «Тойоты» в качестве пассажирки. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.