В Димитровграде на остановках установят боксёрские груши

За последние недели в городе атомщиков вандалы разбили две новые остановки общественного транспорта.На одной остановке вандал вдребезги разбил стеклянную «стенку». Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний местный житель. Он рассказал, что разбил стекло на остановке в порыве гнева, так как поссорился с девушкой. Его привлекли к административной ответственности.Но это не выход, считают чиновники. На прошедшем аппаратном совещании глава города Сандрюков предложил установить на остановках и улицах города боксёрские груши, чтобы местные жители могли выплёскивать на них свою злость и гнев.Власти города готовы пойти на это ради сохранения муниципального имущества.Только вот воплощать в жизнь замысловатую идею должны, по мнению чиновников, бизнесмены. У местной власти нет на это денег.Инициатива широко обсуждается димитровградцами. Одни предлагают лучше поставить везде камеры и увеличить штрафы. Другие уверены, что идея вполне имеет право на существование. Подобное есть во многих городах.