В Димитровграде задержали судимого мужчину, избившего женщину до тяжких травм

Полицейские в Димитровграде задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в жестоком избиении знакомой. Пострадавшую госпитализировали, по факту нападения возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.Рецидивист избил женщину кулаками и ногамиВ городе Димитровграде Ульяновской области стражи порядка задержали подозреваемого в жестоком нападении на женщину. В дежурную часть поступило обращение от местной жительницы, сообщившей о том, что её избили.Ссора закончилась побоями и переломамиСотрудники уголовного розыска выяснили детали произошедшего и нашли предполагаемого виновника. Им оказался ранее судимый знакомый потерпевшей 1978 года рождения.Как предполагают в полиции, у мужчины с женщиной разгорелся конфликт, во время которого он нанёс ей удар кулаком в лицо, а затем десять ударов ногами по грудной клетке и корпусу. Пострадавшую отвезли в медицинское учреждение.Возбуждено уголовное дело о тяжком вреде здоровьюПо факту происшествия завели уголовное производство по части 1 статьи 111 УК РФ умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.