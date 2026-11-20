Происшествия 20.11.2026 07:11

В поселке Лесхоза города Димитровграда произошло возгорание в деревянном четырехквартирном доме. Спасатели вывели из опасной зоны семерых жильцов. Об этом сообщает региональное Управление МЧС по Ульяновской области.ЧП в Димитровграде: горел деревянный домВчера, 19 ноября, в Димитровграде произошел пожар. В поселке Лесхоза загорелся четырехквартирный деревянный дом.Последствия возгоранияВ результате происшествия огнем частично уничтожило кровлю здания и внутреннюю отделку квартир.Эвакуация жильцовСотрудники пожарно-спасательных подразделений эвакуировали семь жильцов. В пресс-службе МЧС отметили, что причина пожара в настоящее время устанавливается.