В ходе операции «Розыск» задержали 19 человек

Силовые ведомства Ульяновской области отчитались об итогах операции «Розыск». В результате слаженной работы правоохранителей под стражу взяты 19 человек, которые скрывались от правосудия либо не исполняли судебные предписания. Масштабные проверки охватили более 200 адресов по региону.Масштаб проверок и результатыСотрудники УФСИН вместе с профильными подразделениями провели серию розыскных мероприятий, проверив свыше 200 потенциально значимых адресов. Итогом работы стало задержание 19 граждан, уклонявшихся от исполнения судебных решений либо скрывавшихся от следствия и суда. В управлении подчеркнули, что операция была нацелена на выявление именно таких лиц — тех, кто избегает установленной законом ответственности.Категории задержанных: кто и за что попал в поле зрения правоохранителейСреди задержанных 12 человек находились в федеральном розыске. Ещё один гражданин не явился в колонию‑поселение после получения официального предписания. Двое нарушителей игнорировали контроль уголовно‑исполнительной инспекции, а девять человек не приступали к отбыванию назначенных принудительных работ. Отдельно отмечается, что семь фигурантов разыскивались подразделениями МВД — их поиск велся в рамках межведомственного взаимодействия.