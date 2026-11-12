В Ишеевке достраивают дом для переселенцев из аварийного жилья

Общество 12.11.2026 05:22

В поселке Ишеевка Ульяновской области завершается строительство дома, в котором получат квартиры переселенцы из ветхого жилья. Ход работ на объекте проконтролировал губернатор Алексей Юрьевич Русских.Губернатор проинспектировал стройку в Ульяновском районеВчера, 11 ноября, глава Ульяновской области работал в Ульяновском районе. В Ишеевке он лично проконтролировал ход строительства.Восемь квартир для переселенцевПо словам Алексея Русских, на улице Мира завершается возведение дома. В нем приобретут восемь квартир для переселения жителей из аварийного жилья. Губернатор отметил, что своей новой квартиры ждет, в частности, молодая семья Красновых. Он также сообщил, что с 2021 года в Ульяновском районе жилищные условия улучшили 125 семей. В 2026–2027 годах планируется переселить еще 43 жителя.Планы по расселению и ремонту дорогНа встрече с Советом депутатов губернатор обсудил, какие дома необходимо расселять в дальнейшем. Кроме того, по его словам, будет проработан ряд инициатив народных избранников, в том числе касающихся увеличения темпов ремонта дорог и дворов.