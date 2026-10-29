В колонии №9 появился щенок Айза, которую научат искать наркотики

Общество 29.10.2026 07:30

В исправительной колонии №9 УФСИН России по Ульяновской области пополнение — на службу заступил новый четвероногий сотрудник. Им стал десятимесячный русский спаниель по кличке Айза. После прохождения обучения собаку планируется задействовать в поиске наркотических веществ на территории учреждения.В настоящее время щенок адаптируется к новым условиям и осваивает базовые команды. Впереди у Айзы два этапа подготовки: общий курс послушания и специализированная дрессировка по обнаружению запрещённых веществ.Подготовкой собаки занимается старший инструктор-кинолог колонии Антон Жидов. Как отмечают в УФСИН, русские спаниели благодаря компактным размерам, подвижности и острому обонянию эффективно используются для досмотра транспорта, помещений и труднодоступных мест.