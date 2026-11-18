Криминал 18.11.2026 08:10

В полицию обратился 41-летний житель райцентра Кузоватово, у которого пропал автомобиль ВАЗ 2108. Мужчина рассказал, что накануне вернулся домой после работы вахтовым методом и встретился с 32-летним приятелем. Вместе они отправились в гости к общей знакомой.Ночной инцидент после распития алкоголяНочью, после совместного употребления спиртного, вахтовик уснул. Воспользовавшись этим, его друг забрал ключи от машины, сел за руль и поехал домой. Однако по пути он врезался в мусорный контейнер, а затем протаранил дерево. Осознав случившееся, виновник ДТП оставил автомобиль на месте аварии и ушел спать.Друг выдвинул версию об угонеУтром владелец обнаружил отсутствие своей «восьмерки» и позвонил приятелю. Тот заявил, что ушел домой пешком, и предположил, что машину угнали неизвестные. Он также предложил помочь в поисках. Вместе они нашли автомобиль, после чего владелец, следуя совету друга, обратился в полицию с заявлением об угоне.Полиция установила виновногоОперативники быстро разобрались в ситуации и задержали друга потерпевшего. Свою вину он признал. Поврежденный автомобиль поместили на спецстоянку.Возбуждено уголовное делоПо данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Кроме того, задержанный привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения, в состоянии опьянения.