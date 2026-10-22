В Майне 22 октября пройдут ремонтные работы с водой

В рабочем посёлке Майна (Ульяновская область) 22 октября пройдут ремонтные работы на водопроводных сетях, из-за чего подача холодной воды будет временно приостановлена. Ограничения затронут жителей 13 улиц и одного переулка.Водоснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 12:00. Коммунальные службы проведут ремонтно-восстановительные мероприятия, после завершения которых подачу ресурса планируется возобновить в штатном режиме.Адреса отключения:Улица Красноармейская: дома № 62–174;Улицы: Первомайская, Транспортная, Зелёная, Гая, Казанская, Киевская, Берёзовая, Пушкина, Садовая, Котовского, Железнодорожная;Переулок Полевой.Местным жителям рекомендуется заранее позаботиться о запасах воды для питья, приготовления пищи и бытовых нужд.