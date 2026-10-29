В Мелекесском районе отремонтировали более 30 км дорог в этом году

Общество 29.10.2026 06:01

Губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских в ходе рабочей поездки в муниципалитет проверил качество ремонта дороги по улице Лесной в селе Сабакаево и обсудил итоги нацпроекта «Инфраструктура для жизни».На улице Лесной уложено новое асфальтобетонное покрытие протяжённостью 1,6 км.«В Мелекесском районе в этом году отремонтировано более 30 км дорог, из них 9,2 км — по нацпроекту, свыше 16 км — муниципальные участки. Поручил не снижать темпы и уже сейчас определить проблемные участки на следующий год», — отметил Алексей Русских.Среди выполненных работ — ремонт участка дороги Алексеевское – Высокий Колок у села Боровка (2,6 км) и дороги Димитровград – Чувашский Сускан от Куликовки до Рязаново (6,6 км). Также капитально отремонтированы водопропускные трубы у сёл Моисеевка и Мордово Озеро, обновлено покрытие методом «карт» на дорогах Еремкино – Березовка и Новоселки – Ковыльный — Просторы (по 1,3 км). Установлены два автопавильона.По словам министра транспорта Евгения Лазарева, завершены работы по разметке и установке знаков на дороге Еремкино – Березовка, смонтировано барьерное ограждение на трассе Дивный – Уткин – Новоселки, обустроено освещение автопавильонов и тротуара у посёлка Курлан.На муниципальных дорогах ремонт выполнен на 24 объектах из 26 общей протяжённостью более 16 км, благоустроена одна дворовая территория МКД площадью 1750,5 кв. м.