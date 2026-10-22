В Новой Майне простятся с участником СВО Кириллом Еремеевым

Житель Ульяновской области Кирилл Александрович Еремеев погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.Церемония прощания и отпевание пройдут в субботу, 24 октября, в храме рабочего посёлка Новая Майна. Начало — в 12:00. После этого состоится поминальный обед в кафе «Застолье».Возможность проститься с Кириллом предоставляется также в пятницу, 23 октября, в течение всего дня. Адрес: рабочий посёлок Новая Майна, улица Гагарина, дом 61.