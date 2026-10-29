В областном Заксобрании — перемены

Общество 29.10.2026 05:01

Кадровые перемены произошли в депутатском корпусе Законодательного Собрания Ульяновской области.Как сообщили в ЗСО, изменения вызваны досрочным сложением полномочий депутатов Владимира Камеко и Виктора Бута в связи с избранием в Государственную Думу РФ.Вакантные мандаты были переданы зарегистрированным кандидатам из областных партийных списков на основании решений областной Избирательной комиссии. Олег Чичнёв получил мандат от Ульяновского регионального отделения «Единой России». Сергей Маринин — от Ульяновского регионального отделения ЛДПР.Новым руководителем фракции «Единая Россия» в ЗСО стал заместитель председателя Законодательного Собрания Константин Долгов.Напомним, что Олег Чичнёв — участник СВО. С 2023 года он работает в филиале АО «Ил» — «Авиастар», одновременно учится в Ульяновском государственном техническом университете.Сергей Маринин ранее уже избирался депутатом Законодательного Собрания региона III и IV созывов, а также депутатом Государственной Думы РФ VI и VII созывов. В настоящее время он координирует работу Ульяновского регионального отделения ЛДПР.