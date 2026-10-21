В парке «Прибрежный» в Ульяновске начался демонтаж старого игрового комплекса на детской площадке

В Заволжском районе Ульяновска на центральной детской площадке парка «Прибрежный» демонтируют отслуживший свой срок игровой комплекс. Администрация парка просит горожан временно не приходить на площадку до завершения ремонтных работ.Зимний сезон на подходе: парк готовится к обновлениюЛетний сезон в парке «Прибрежный» официально завершён, однако отдых сотрудников нет на территории активно идут подготовительные работы к зиме.Об этом рассказал директор парка Юрий Мухин. По его словам, главный объект обновления центральная детская площадка, открытая ещё в 2016 году.Старому комплексу замена: что происходит на площадкеСо временем основной игровой комплекс площадки износился и перестал справляться со своими функциями.Сейчас специалисты убирают устаревшие конструкции, обустраивают основание, а затем приступят к сборке нового современного комплекса. Как заверил Мухин, уже совсем скоро детская зона полностью преобразится и вновь примет юных гостей.Обращение к родителям: будьте осторожныВ администрацию парка призывают родителей и всех посетителей воздержаться от визитов на центральную детскую площадку на время ремонта там ведутся работы, есть риск получить травму.«В связи с ремонтными работами мы просим вас не посещать центральную детскую площадку во избежание травм. Пожалуйста, будьте внимательны и следите за детьми. Совсем скоро площадка полностью преобразится и снова будет радовать наших маленьких посетителей», отметил директор.