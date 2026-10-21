В парке «Прибрежный» в Ульяновске заменят старый игровой комплекс на новый «Метеор»

В Заволжском районе Ульяновска парк «Прибрежный» готовится к зимнему сезону: со старой детской площадки убирают отслуживший свой срок игровой комплекс, а на его месте появится новый в виде кораблика.Старую площадку разбираютВ ульяновском парке «Прибрежный» полным ходом идёт подготовка к зиме. Одна из главных работ сейчас демонтаж игрового комплекса на центральной детской площадке. Конструкция устарела и окончательно вышла из строя.На смену придёт корабликО планах по обновлению площадки редакции рассказал директор парка Юрий Мухин. По его словам, здесь предстоит серьёзное преображение: специалисты уже готовят основание под новый современный игровой комплекс, после чего займутся его монтажом.Устанавливают его в форме кораблика. Так в «Прибрежном» появится ещё один «Метеор» второй в парке, и обе площадки будут выдержаны в едином стиле.