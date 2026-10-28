В подвалах Ульяновска — «Атлантида»: жители многоэтажек просят помощи

Общество 28.10.2026 11:45

С началом отопительного сезона в некоторых ульяновских домах возникла самая настоящая «Атлантида». Жители жалуются властям.Жительница Елена Петрушина сообщает, что в их доме 14А на улице Стасова в подвале вода стремительно поднимается с прошлой недели.«Люди по колено в воде извлекли из сараев свое имущество. Коммунальные службы не реагируют».Старшая по дому Анора Борисова поясняет, что в многоквартирном доме из-за этого затопления отсутствует теплоснабжение, в квартирах холодно.«Все разводят руками! Вода заливает наш дом уже не первый раз, в этот раз потоп длится уже больше 5 дней, реакции у коммунальщиков ноль. Почему нельзя просто один раз взять и поменять отрезок трубы? Если посчитать, сколько раз аварийные службы приезжают, копают и ставят заплатки, мне кажется, дешевле было бы уже просто сделать ремонт этих коммуникаций…»Жители дома №15 по улице Ефремова оказались в такой же ситуации. В связи с аварией и затоплением тепловой трассы в доме понижены температурные параметры.«Температура воздуха в квартирах 17 градусов, что существенно ниже установленных нормативов, — сообщает местная жительница Оксана. — Кроме того, из-за аварии на сетях вода поступает в подвал нашего дома. В настоящее время подвальное помещение затоплено практически до уровня общедомовых приборов учета. Это создает прямую угрозу повреждения узлов учета тепловой энергии и может привести к еще более серьезным последствиям для всей системы отопления дома».А вот в 9-этажном доме №20 по улице Кирова (11 подъездов, около 400 квартир) с теплотрассы подтекает горячая вода.«В подвалах 5, 6, 7, 8, 9-го подъездов очень сильно парит, повышенная влажность, в подъездах начала сыпаться штукатурка, появились трещины на стенах, очень влажно в самих квартирах, — рассказывает жительница Елена Байтурина. — Пока в подвалах не размыло сваи и фундамент, нужно спасать дом».Позиция «спасителей»Городские власти взяли проблемы на контроль и обещают разобраться. В свою очередь специалисты поясняют, что проблемы с протечками труб в подвалах и на теплотрассах в Ульяновске — это коммунальная беда, которая обостряется каждую осень и зиму. Тут и критический износ подземных коммуникаций, и коррозия металла, и температурные скачки при запуске отопления, и некачественное обслуживание сетей со стороны управляющих компаний.«Большая часть тепловых сетей Ульяновска уложена еще в советский период. Нормативный срок службы труб (около 25 лет) давно исчерпан. Грунтовые воды и электрохимическая коррозия истончают металл, превращая его в „решето“, — рассказывает энергетик Владимир Кузнецов. — При реальном пуске тепла и перепаде температур металл расширяется, резко возрастает нагрузка на стыки, из-за чего изношенные участки „выстреливают“ новыми порывами».В областном Агентстве строительного и жилищного надзора поясняют, что по закону за всё, что находится внутри дома (включая трубы отопления и водоснабжения в подвале), отвечает УК. Многие управляющие организации годами не проводят капитальный ремонт, ограничиваясь временными «хомутами» и латанием дыр.Трубы в подвалах часто стоят «голыми». Из-за постоянной влажности и отсутствия вентиляции конденсат разъедает металл снаружи, ускоряя появление свищей и протечек.Куда обращаться, если топит подвал?Подайте заявку в вашу управляющую компанию. Это их прямая обязанность. Требуйте выезда аварийной бригады и составления акта о затоплении.Центр управления городом / ЕДС: если УК бездействует, звоните по телефону диспетчерской службы Ульяновска — 05 — или в экстренные и аварийные службы.Если УК не реагирует на обращения, обратитесь в Агентство государственного строительного и жилищного надзора: ул. Карсунская, 4, (8422) 44-52-19, ulgsn@ulgov.ru, так как агентство вправе провести проверку работы управляющей компании.