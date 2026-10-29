В регионе готовят новую волну замены лифтов

Общество 29.10.2026 12:36

В Ульяновской области досрочно закрыли программу по обновлению лифтов, рассчитанную на 2026 год. В Ульяновске и Димитровграде ввели в эксплуатацию 113 новых подъёмников, заменивших оборудование с истёкшим 25-летним нормативным сроком службы. Об этом проинформировал Фонд модернизации ЖКК Ульяновской области.Основной объём работ пришёлся на областной центр: здесь новые лифты смонтировали в 19 многоквартирных домах — всего 98 единиц. В Димитровграде обновили 15 подъёмников в шести многоэтажках.Весь запланированный комплекс мероприятий выполнен в полном объёме. Специалисты установили и настроили оборудование, провели его проверку, после чего организовали техническое освидетельствование и поставили лифты на учёт в территориальном управлении Ростехнадзора.На 2027–2028 годы намечен следующий этап: в регионе планируют заменить ещё 500 лифтов. Чтобы ускорить реализацию программы, губернатор Алексей Русских принял решение направить 200 млн рублей из областного бюджета. В настоящее время региональный Фонд модернизации ЖКК формирует список домов, где оборудование обновят с привлечением средств областного софинансирования.