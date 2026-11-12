В сквере Гончарова появились часы-полумесяц

Общество 12.11.2026 04:59

В центре Ульяновска продолжается подготовка к новогодним праздникам — 11 ноября в сквере Гончарова установили новую праздничную инсталляцию в виде часов-полумесяца.Новогодняя инсталляция в центре городаВчера, 11 ноября, в центре Ульяновска установили часы-полумесяц. Новая новогодняя инсталляция появилась в сквере Гончарова, сообщает Горзеленхоз.Часы отсчитают время до праздникаКак отметили в учреждении, часы будут отмерять полтора месяца до наступления Нового года. Там также подчеркнули, что времени осталось немного — стрелки скоро перемотают декабрь, и теперь главное не пропустить главную полночь.Продолжение украшения городаУльяновск продолжает украшать к Новому году — установка часов-полумесяца стала очередным шагом в праздничном оформлении городских пространств.