В Сурском районе у местного жителя изъяли незаконное ружьё

В Сурском районе сотрудники полиции задержали местного жителя. В ходе досмотра в присутствии понятых у него обнаружили и изъяли малокалиберное нарезное ружьё. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.Согласно результатам экспертизы, изъятое оружие — спортивно-охотничья однозарядная винтовка, пригодная для стрельбы. Задержанный пояснил, что ружьё досталось ему от родственников.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов).