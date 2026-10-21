В Тимирязевском освятили крест и купол храма «Спорительница хлебов»

В Ульяновской области завершился важный этап строительства сельского храма 18 октября на колокольне церкви в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в посёлке Тимирязевский освятили крест и купол. Об этом рассказала Симбирская епархия.Чин освящения возглавили два священникаОбряд совершили благочинный Новоульяновского округа иерей Николай Генсицкий и настоятель прихода иерей Иаков Борисов. Именно они провели чин освящения купола и креста, которые теперь украсят колокольню строящегося храма.Каким будет новый храм в посёлке ТимирязевскийВ епархии поделились деталями будущего прихода. Сельский храм рассчитан примерно на 100 прихожан, высота его колокольни достигнет 16,5 метра. Строительство на этом не завершится: в планах также возведение административного здания, где разместятся воскресная школа и трапезная.Храм в честь иконы «Спорительница хлебов»Освящение купола традиционный этап возведения православного храма: после него конструкция становится узнаваемым символом прихода даже на стройплощадке. Икона Божией Матери «Спорительница хлебов» почитается как покровительница урожая и земледельческого труда, что делает её особо близкой для сельских приходов.