Образование 19.11.2026 07:26

10 команд-финалистов представили свои проекты жюри - индустриальным партнерам, специалистам экосистемы НТИ и институтов инновационного развития. В число экспертов вошли директор АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области Альберт Гатауллин, федеральный эксперт по развитию человеческого капитала и инвестиций в карьеру Альбина Караваева, доверенный эксперт НТИ Арсений Караваев, директор по развитию Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия Антон Кузенков, предприниматели, специалисты Ульяновского госуниверситета.Проекты представили студенты ульяновских вузов - УлГУ, УлГТУ, УИГА, ДИТИ НИЯУ МИФИ, а также Уфимского государственного нефтяного технического университета. Среди разработок - виртуальный учебный комплекс АЭС с реактором, система интеллектуальных AR-гидов на основе компьютерного зрения, портативный беспроводной кардиопластырь, платформа управления человеческим потенциалом технологических команд, умный тренажер для сварки и другие идеи.До этого все разработчики прошли обучение по акселерационной программе «УлГУ. Форсаж». Она ориентирована на стартап-проекты ранних стадий и предусматривает мероприятия по командообразованию, трекшн-митинги, консультации экспертов. Все стартап-проекты получат дополнительные возможности для развития. Командам, показавшим лучшие результаты, будет предложена индивидуальная поддержка.Фотоальбом.