Общество 17.11.2026 10:23

У здания Заволжского экономико-гуманитарного факультета УлГУ установлен памятник участнику специальной военной операции, выпускнику Андрею Сарнавскому.Андрей начал обучение в УлГУ в колледже Заволжского экономико-гуманитарного факультета, затем получил высшее образование на юридическом факультете. С начала СВО, будучи студентом, отправился волонтером в Мариуполь, где помогал раненым и занимался размещением мирных жителей.С января 2023 года начался его боевой путь в Бахмуте (Артёмовске). Андрей был назначен командиром отделения первой разведывательной роты 137-й штурмовой бригады «Урал». Летом следующего года он взял краткосрочный отпуск, приехал в Ульяновск и защитил диплом юриста на «отлично». … Андрей Сарнавский погиб 11 июля 2024 года при выполнении боевого задания в районе села Новоалександровка. В памятном мероприятии приняли участие руководство, преподаватели и студенты УлГУ, близкие героя и почетные гости.Ректор УлГУ Борис Костишко отметил важность сохранения памяти о выпускниках, чья жизнь является примером мужества и верности долгу для будущих поколений. Мама Андрея, Анастасия Тайманова, поделилась воспоминаниями о сыне и выразила искреннюю благодарность за то, что его подвиг не забыт.Преподаватель Елена Кононенко рассказала, что педагоги и однокурсники помнят Андрея как серьезного и ответственного человека, который никогда не прятался от сложных вопросов ни в учебе, ни в жизни.К собравшимся обратились Герой России, почетный гражданин Ульяновской области Олег Лобунец и участник СВО, депутат Ульяновской городской думы Никита Комраков. Памятник на территории университета станет символом памяти о мужестве выпускника УлГУ