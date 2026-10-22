В Ульяновск из Кот-д’Ивуара и Эквадора доставили 1,5 тысячи тонн какао-бобов

В период с 12 января по 22 октября специалисты Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области проконтролировали ввоз двух тысяч тонн импортной подкарантинной продукции.Основную долю импорта составили какао-бобы — 1,5 тыс. тонн из Кот-д’Ивуара и Эквадора. Из Казахстана поступило 154 тонны репчатого лука, 125,5 тонны пшеничной муки, 19,4 тонны риса и 80 тонн капусты, из Киргизии — 44 тонны сушёной фасоли. Беларусь поставила 40 тонн семян гороха, 127,6 куб. м пиломатериалов, а также 50 тысяч саженцев земляники и 375 — голубики.Все партии сопровождались фитосанитарными сертификатами, пробы отбирались для экспертизы в Ульяновском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторные анализы подтвердили соответствие продукции карантинным нормам РФ, вредные организмы не обнаружены.По результатам экспертиз Управление оформило 57 актов карантинного фитосанитарного контроля, разрешивших дальнейшее обращение товаров.