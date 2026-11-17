Криминал 17.11.2026 05:26

В Заволжском районе Ульяновска сотрудники полиции задержали неработающего 18-летнего местного жителя, который хранил у себя холодное оружие и продал кастет несовершеннолетнему знакомому. Об этом сообщает УМВД.Задержание продавца оружияВ Заволжском районе Ульяновска оперативники задержали неработающего 18-летнего местного жителя. Молодой человек хранил у себя оружие, которое решил продать.Сделка с несовершеннолетнимОн предложил кастет своему несовершеннолетнему знакомому за 10 тысяч рублей. Однако подросток такой суммой не располагал и предложил взамен свой мобильный телефон. Продавец ответил согласием.Добровольная выдача оружияТакже задержанный сообщил сотрудникам полиции о хранении ещё двух аналогичных предметов и выдал их.Заключение экспертизыПо результатам исследования, проведённого экспертами-криминалистами органов внутренних дел, установлено, что данный предмет относится к холодному оружию ударно-дробящего действия — кастет. Об этом прокомментировали в УМВД.Уголовное делоВозбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).