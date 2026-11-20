ДТП 20.11.2026 06:00

В Засвияжском районе Ульяновска вечером 18 ноября сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на подозрительный автомобиль ВАЗ-21104. Водитель проигнорировал требование об остановке, после чего началась погоня. Задержанным оказался 19-летний местный житель без прав, страховки и регистрации машины. В итоге на него составили восемь протоколов.Погоня и задержаниеИнцидент произошёл вечером 18 ноября в Засвияжском районе Ульяновска. Сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль ВАЗ-21104, показавшийся им подозрительным. На требование полицейских остановиться водитель не отреагировал. После непродолжительного преследования нарушителя задержали.Что выяснилось о водителеЗа рулём находился 19-летний местный житель. Как выяснилось, у молодого человека отсутствовало водительское удостоверение, страховка, а автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке. Кроме того, машина была тонирована.Восемь протоколовВ УМВД сообщили, что к имеющимся нарушениям добавились невыполнение требования об остановке, нарушение правил остановки, невыполнение законного требования сотрудника полиции, а также покидание места ДТП. Всего на водителя составили восемь протоколов. Автомобиль ВАЗ отправлен на специализированную стоянку. Часть материалов в ближайшее время рассмотрит мировой суд.