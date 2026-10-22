В Ульяновске 23 октября пройдет донорская акция «Дари добро»

23 октября в Ульяновске пройдёт донорская акция «Дари добро». Горожане смогут сдать кровь и тем самым помочь пациентам, которым необходимо переливание. Организаторы подготовили для участников небольшие подарки и сладкие угощения.Благотворительное мероприятие состоится в пятницу на базе Ульяновской службы крови по адресу: улица III Интернационала, 13/96. Приём доноров будет организован с 9:00 до 13:00.Организаторами акции выступают Ульяновская служба крови и региональное отделение «Союза машиностроителей России».Помимо возможности помочь тем, кто нуждается в донорской крови, участников ждут приятные сюрпризы. После процедуры они смогут выпить чай со сладкими угощениями, подготовленными организаторами.Главная цель акции — привлечь внимание ульяновцев к донорству и напомнить о важности регулярного пополнения запасов крови.Донорская кровь необходима при проведении сложных операций, лечении тяжёлых заболеваний и оказании экстренной медицинской помощи. При этом потребность в её компонентах сохраняется постоянно.Присоединиться к акции приглашают жителей Ульяновска, которые соответствуют медицинским требованиям к донорам и не имеют противопоказаний.