В Ульяновске 4 ноября проверят места массовых гуляний

Накануне Дня народного единства, когда в Ульяновской области пройдёт больше шестисот праздничных событий, власти региона распорядились усилить охрану общественного порядка. Каждую площадку перед началом гуляний проверят на взрывоопасные предметы.Шестьсот событий в один деньПраздничная программа 4 ноября в регионе получится масштабной: запланировано более 600 разноплановых мероприятий. Жителей ждёт традиционный Большой этнографический диктант, а центральной площадкой культурной программы станет Общероссийский фестиваль «Единство народов России».Праздник совпадает и с церковной датой днём Казанской иконы Божией Матери. В связи с этим в городе отслужат торжественные богослужения, а в 11:00 верующие пройдут Крестным ходом по улицам Ульяновска.Распоряжение губернатораВопрос подготовки к массовому празднику разбирали на совместном заседании областного Совета безопасности и антитеррористической комиссии.Губернатор Алексей Юрьевич Русских поручил всем задействованным ведомствам работать в связке и в первую очередь позаботиться о безопасности объектов, где одновременно собирается большое число людей.Что подготовила полицияО мерах стражей порядка доложил врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Алексей Князев. По его словам, на время праздников разработан целый комплекс мер по поддержанию правопорядка.Как пояснил полицейский, сотрудники дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб будут распределены по городу иначе, чем обычно: схему скорректируют исходя из того, где пройдут события и какие потоки машин и пешеходов ожидаются.Финальный этап подготовки обследование площадок: незадолго до старта мероприятий их проверят на присутствие взрывчатки и взрывных устройств, причём задействуют как специальную технику, так и служебных собак.