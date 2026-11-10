В Ульяновске будут проверять соблюдение расписания общественного транспорта

Общество 10.11.2026 07:20

В Ульяновске каждую неделю будут проверять, как общественный транспорт соблюдает расписание. Такую задачу поставил глава города Александр Егорович Болдакин. Об этом сообщается в официальной информации мэрии.Контроль по всем маршрутамПроверки соблюдения расписания будут проводиться еженедельно по всем маршрутам. По словам Болдакина, в фокусе внимания находится работа общественного транспорта, и никаких сбоев в организации пассажирских перевозок быть не должно.Подготовка к зимеГлава города поручил подготовить подвижной состав к работе в условиях низких температур и снегопадов. В частности, необходимо завершить техническое обслуживание автобусов и электротранспорта, проверить работоспособность систем отопления, обеспечить надлежащее состояние салонов, а также сделать запас горюче-смазочных материалов и запчастей.Расчистка дорог и остановокПрофильные ведомства администрации займутся очисткой от снега дорог, посадочных площадок и подходов к остановкам. Как отметил мэр, это нужно для того, чтобы обеспечить беспрепятственное и бесперебойное следование транспортных средств по утверждённым маршрутам.