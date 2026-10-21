В Ульяновске изменили схему движения на перекрестке проспекта Гая и улицы Локомотивной

Мэрия Ульяновска сообщила об обновлении дорожной схемы в Железнодорожном районе.На пересечении проспекта Гая с Локомотивной и Варейкиса крайний правый ряд, который прежде был «транзитом» только для поворота направо, теперь открыт и для движения по прямой.Дополнительно здесь появились новые поворотные секции на светофорах и запрещающие знаки.Правый ряд перестал быть только для поворотаКлючевое изменение затронуло самую правую полосу на пересечении трех улиц проспекта Гая, Локомотивной и Варейкиса. До сих пор она работала лишь как место для маневра: водитель, заехавший на нее, обязан был свернуть на улицу Варейкиса. Теперь по этой же полосе можно продолжать движение прямо.Как объяснили в муниципальном учреждении «Правый берег», такая оптимизация нужна, чтобы справиться с пробками на пути в центр города.Светофоры оснастили новыми секциямиЧтобы перестройка схемы не обернулась хаосом, специалисты доработали и регулировку. На светофорных объектах появились дополнительные секции, отвечающие за левый поворот на Локомотивную так конфликтные потоки разводят по разным фазам.Кроме того, на всех подъездах к развязке смонтировали знаки 3.27 «Остановка запрещена».За нарушениями следят камерыПросто так стоять у новых знаков не выйдет: на этом участке уже установлены стационарные комплексы фотовидеофиксации. Остановку под запрещающим знаком они регистрируют автоматически.Сотрудники учреждения обращаются к автомобилистам: следуйте свежим указателям, не паркуйте машины на проезжей части и не создавайте помех остальному потоку.