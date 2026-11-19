Общество 19.11.2026 05:54

МБУ «Правый берег» сообщает об изменении организации дорожного движения на перекрёстке улиц Робеспьера и Карла Маркса в центре Ульяновска. Меры приняты для увеличения пропускной способности на улице Робеспьера в районе пересечения с Карла Маркса.Новый знак и дополнительная секция светофора18 ноября специалисты учреждения установили на перекрёстке дорожный знак 5.15.1 «Направление движения по полосам». Согласно новому порядку проезда, с левой полосы разрешено движение прямо и налево, с правой — направо. Кроме того, на светофоре появилась дополнительная секция поворота направо.Обращение к водителямУчреждение призвало автомобилистов быть внимательными при проезде данного участка дороги и соблюдать требования дорожных знаков.