В Ульяновске меняют подход к зимней уборке дорог

Общество 29.10.2026 14:10

На линию готовы выйти 9 колонн КДМ. Заготовлено более 22 тыс. тонн пескосоляной смеси и почти 1280 тонн реагента «Экосол». Первую обработку отдельных участков провели в ночь с 20 на 21 октября.— С конца сентября готовимся к зимнему содержанию. Несмотря на прогнозы о малоснежной зиме, встретим снегопады во всеоружии. Мониторинг ведётся ежесуточно, диспетчерская работает круглосуточно. В районах закрепят трактора и экскаваторы для расчистки подходов к соцучреждениям и переулков частного сектора, — рассказал глава Ульяновска Александр Болдакин.Масштаб и техникаВ зоне ответственности «Дорремстроя» — 1152 км дорог, 345 км тротуаров, 740 остановок, 915 подходов к переходам и 22 искусственных сооружения. Дороги будут чистить 9 колонн КДМ: 2 — в Засвияжском районе, 3 — в Ленинском, по 2 — в Железнодорожном и Заволжском.Для уборки задействуют 185 единиц техники (по данным мэрии — 187). Парк пополняется: получены два экскаватора-погрузчика, приобретаются три самосвала, до конца года поступят ещё два экскаватора-погрузчика. За два года закупили 10 единиц техники, вся оснащена спутниковым мониторингом. К 1 ноября планируется выйти на 75–77% готовности. Уже готовы 19 КДМ, переоборудуются ещё шесть. Диспетчерская работает круглосуточно.РеагентыЗаготовлено более 22 тыс. тонн пескосоляной смеси. По контракту завозят 1250 тонн реагента и около 3000 тонн соли (галит), после нового года поставки продолжатся. На 2027 год планируется закупить ещё 10 тыс. тонн соли высшей категории. Техническая соль будет использоваться в объёме 3000 тонн: растворяется через 15–20 минут, лёд разрушает за 60–90 минут.— Современные реагенты превосходят ПСС по эффективности, экономичности и экологичности, содержат ингибиторы коррозии и не действуют как абразив, — отметил депутат Гордумы Марат Бакеев.Депутат Заксобрания Сергей Кочергин подтверждает: «Дорремстрой» готовится заблаговременно, сбоев в закупках нет.КадрыШтат — более 400 человек, 141 вакансия: дорожные рабочие, водители КДМ и трактористы. Возможно временное трудоустройство, предприятие приняло бы ещё около ста человек.— Приоритет — кадровое и техническое обеспечение. Рекомендовали учесть повышение оплаты труда работников „Дорремстрой“ и „Ульяновскэлектротранс“ в бюджете. Будут заключены допконтракты на аренду спецтехники, — подчеркнул вице-спикер УГД Игорь Крючков.Допсилы и приоритетыПри обильных снегопадах привлекается сторонняя техника: восемь единиц с экипажем (по две на район). В ноябре для пригорода привлекут восемь механизаторов с тракторами — Лаишевка, Каменка, Протопоповка, Подгородная Каменка, Карлинское, Кротовка, Арское, Погреба, Вырыпаевка, Луговое, Кувшиновка и массивы многодетных семей. Дополнительно технику привлекут в Куликовку и на Верхнюю террасу.Приоритет — дорогам первой и второй категорий. Тротуары с ограждениями чистят перекидыванием снега на дорогу с последующим вывозом. Для ямочного ремонта заготовлено 78,9 тонны холодного асфальта, планируется закупка 200 тонн литого.О парковке— Главная проблема — автомобили на проезжей части. Из-за них техника не может чистить дорогу по всей ширине. Утром машины уезжают, а снег остаётся — создаётся впечатление, что уборки не было. Просьба: не оставляйте машины на проезжей части на ночь, — обратился к ульяновцам Эдуард Чумуркин.