В Ульяновске на перекрёстке Ефремова и Шигаева разместили новые знаки направления движения по полосам

В Засвияжском районе Ульяновска навели порядок в организации движения на пересечении улиц Ефремова и Шигаева.Там появились дорожные знаки, подсказывающие водителям, по какой полосе ехать. Работы выполнило МБУ «Правый берег».Что изменилось на перекрёсткеРемонтный вопрос на этом участке решился установкой дорожных знаков 5.15.1 «Направление движения по полосам».О выполненных работах рассказали в муниципальном бюджетном учреждении. Теперь схема движения через перекрёсток стала нагляднее для всех, кто проходит его ежедневно.Зачем нужны знаки 5.15.1Такие знаки распределяют потоки по полосам: водителю заранее видно, какой манёвр разрешён на каждой из них. Это помогает не перестраиваться в последний момент и покидать перекрёсток, не нарушая правила.Что просят автовладельцевДорожные службы обращаются к автомобилистам: двигаясь по данному участку, стоит держать внимание и выполнять предписания знаков. Тогда пересечение перекрёстка пройдёт без ошибок и штрафов.