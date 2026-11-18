Общество 18.11.2026 08:41

В Ульяновске, в Засвияжском районе, установили дорожные знаки, которые ограничивают остановку и стоянку транспортных средств. Ограничения действуют в районе домов № 22А и №23А по проспекту 50-летия ВЛКСМ. Об этом информирует МБУ «Правый берег».Какие знаки установилиСпециалисты «Правого берега» провели работы по монтажу знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». Установка была выполнена вчера, 17 ноября.Цели ограниченийКак пояснили в учреждении, данные меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждение аварийных ситуаций. Кроме того, запрет парковки должен способствовать увеличению пропускной способности участка и обеспечению возможности для механизированной уборки территории.Обращение к водителямАвтовладельцев просят не оставлять свои машины в зоне действия запрещающих знаков.