Общество 17.11.2026 04:52

По информации МБУ «Правый берег», установка знаков необходима для обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения аварийных ситуаций, увеличения пропускной способности, а также для механизированной уборки территории.Какие знаки установилиСпециалисты учреждения выполнили монтаж дорожных знаков 16 ноября. На участке размещены: знак 3.27 «Остановка запрещена», табличка 8.5.4 «Время действия с 23:00 – 06:00» и табличка 8.5.3 «Дни недели» (вторник-среда).Обращение к водителямПредставители «Правого берега» призвали автовладельцев быть внимательными и не оставлять машины в зоне действия запрещающих знаков.