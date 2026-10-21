В Ульяновске на время матча «Волга»-«Велес» перекроют улицу Андрея Блаженного

В воскресенье, 25 октября, в центре Ульяновска ограничат движение машин и запретят парковку рядом со стадионом «Труд».Перекрытия связаны с домашним матчем «Волги» против подмосковного «Велеса» игра стартует в 14:30. График ограничений опубликовала городская администрация.Что перекроют и когдаКлючевые ограничения коснутся участка улицы Андрея Блаженного между улицами Александра Матросова и Гончарова:с 8:00 до 17:00 здесь нельзя будет останавливаться и парковаться;с 12:30 до 17:00 дорожные службы закроют и сквозной проезд автомобилей.Почему вводят ограниченияМеры связаны с матчем чемпионата, в котором ульяновская «Волга» примет клуб «Велес» из Подмосковья. Начало игры 14:30 на центральном стадионе «Труд».Как сыграли команды в прошлый разОчная встреча соперников состоялась 4 октября в Домодедово. Тогда «Волга» взяла верх на выезде со счетом 2:1.Что советуют водителямАвтовладельцев просят заранее планировать маршрут с учетом перекрытий, выбирать пути объезда и оставлять машины на альтернативных парковках.