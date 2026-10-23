В Ульяновске нацпроект помогает преображать школы и колледжи

16 октября на заседании совета по реформам и нацпроектам губернатор Алексей Русских и участники обсудили результаты реализации нацпроектов за январь–сентябрь 2026 года, ход капремонта учреждений и задачи до конца года.Образование. Глава региона лично осмотрел ремонт Ульяновского техникума отраслевых технологий и дизайна. Там заменили инженерные сети и кровлю, сейчас обновляют фасад, спортзал, помещения третьего этажа и столовую. Масштабный капремонт стал возможен благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети», а участие в «Профессионалитете» позволило создать современные мастерские. Всего в этом году отремонтируют пять колледжей и техникумов. На 15 октября капремонт завершён в 30 школах и двух учреждениях СПО; до конца года работы закончат ещё в шести школах и пяти зданиях четырёх учреждений СПО. За два года обновят 63 объекта, включая 49 школ.Дороги и благоустройство. С 2025 года благоустроены 163 дворовые территории и общественных пространства, до конца года приведут в порядок ещё 31 пространство и 41 двор по программе «Мой двор». К нормативу приведены 72 участка дорог и 15 мостов; до конца 2026 года завершат ещё 16 участков и шесть мостов. Ежегодно обновляется не менее 300 км дорог, за пять лет отремонтировали 40 мостов.Планы на 2027 год. В планах — капремонт 17 школ и четырёх зданий в трёх учреждениях СПО. Подрядчики для 15 школ и двух зданий уже определены. Губернатор поручил завершить контрактацию по всем объектам до конца 2026 года и взял задачу на личный контроль кураторов.— На протяжении последних двух лет фиксируется стопроцентное достижение параметров проектов экономического и цифрового блоков. Важно не снижать планку, — подчеркнул Русских.Участники также проанализировали проблемные направления и обсудили возможности выполнения запланированных мероприятий.