Образование 20.11.2026 10:27

19 ноября во Дворце творчества детей и молодёжи в Ульяновске состоялся II съезд учителей истории региона. Перед его началом педагогам вручили почётные грамоты и благодарственные письма губернатора Ульяновской области.Заместитель министра просвещения и воспитания Ульяновской области Юлия Каширская, выступая перед участниками, отметила значение изучения истории в школе. Она также напомнила, что в 2026 году на федеральном уровне одобрили Концепцию исторического просвещения в образовательных организациях.Среди её направлений выделяется воспитательная роль истории и развитие критического мышления. Последнее особенно важно в условиях большого потока информации, когда школьникам нужно учиться отличать достоверные сведения от недостоверных.Отдельно Каширская обратила внимание на многонациональный состав региона, где живут представители более 120 народов. Почётные грамоты губернатора Ульяновской области за заслуги в развитии образования, успехи в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд получили четыре педагога: Юлия Антонова, учитель истории и обществознания гимназии № 2; Александра Кузнецова, учитель истории средней школы села Чертановка Кузоватовского района; Алла Лемешкина, учитель истории и обществознания Ульяновского городского лицея при УлГТУ; Гульсина Фасхутдинова, учитель истории лицея при УлГТУ № 45.Благодарственные письма губернатора вручили Евгении Зиняевой, учителю истории и обществознания средней школы города Сенгилея имени Героя Советского Союза Н. Н. Вербина; Юлии Михайловой и Евгении Паниной, учителям лицея ядерных технологий при НИЯУ МИФИ; Дарье Кругловой, учителю истории и обществознания физико-математического лицея № 38.Ещё три педагога получили почётные грамоты Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. Среди награждённых: Надежда Горбунова, учитель истории и обществознания Павловской основной школы № 2; Наталья Онищенко, главный специалист Института развития образования; Марина Ятманова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе и учитель истории и обществознания средней школы № 64 Ульяновска.Благодарственным письмом Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области наградили Рамилю Краснову, учителя истории и обществознания Большеключищенской средней школы имени В. Н. Каштанкина.Затем съезд открыл директор Института развития образования Сергей Андреев. Одной из главных тем встречи стала подготовка к введению обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников. Его планируют проводить с 2028 года в качестве допуска к ОГЭ.Сейчас специалисты рассматривают несколько вариантов проведения испытания. Андреев представил педагогам три модели, которые обсуждаются по итогам первой апробации. В Ульяновской области в ней участвовали десять школ: в каждой проверку проходил один девятый класс. Окончательный формат экзамена ещё предстоит определить.Марина Шафраненко