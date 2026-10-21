В Ульяновске назвали вакансии с самой высокой зарплатой курьер получает 123 тысячи рублей

Самые денежные предложения работы недели в Ульяновске от 100 до 123 тысяч рублей. При этом больше всего новых мест открыли «Авиастар» и городская медицина: им требуются более 1100 сотрудников.Курьер обошёл авиазавод: где в Ульяновске платят больше всегоСпециалисты Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области опубликовали свежий обзор рынка труда региона.Возглавила рейтинг вакансий с максимальным доходом позиция курьера у индивидуального предпринимателя Якуниной С.А. обещанные 123 тысячи рублей в месяц. Серебро досталось мастеру производственного участка «Авиастара» с окладом 112,5 тысячи рублей.Кому готовы платить по 100 тысяч рублейСтотысячный порог преодолели ещё три предложения: автослесарю-шиномонтажнику в турбосервисе компании «РДВ Софт», заведующему складом в фирме «МСМ» и главному бухгалтеру «Сервисгаза» производителя газового оборудования.Кто активнее всех ищет работниковЛидерами по количеству открытых вакансий стали авиастроительный завод «Авиастар» и государственные медучреждения города. Филиалу АО «Ил»-Авиастар нужны 579 человек, а трём ведущим лечебным учреждениям ЦГКБ, областной клинической больнице и наркодиспансеру суммарно более 560 специалистов.Пятёрку крупнейших работодателей замыкает областной водоканал: организации не хватает 40 сотрудников.